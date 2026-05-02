Calamonaci, ancora un’intimidazione per il sindaco Spinelli

A Calamonaci, in provincia di Agrigento, un impiegato comunale ha trovato affisso all’ingresso di un immobile del Comune una lettera anonima dal contenuto intimidatorio indirizzata al sindaco Pino Spinelli. Il messaggio è stato consegnato i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini. Si tratta della quinta intimidazione subita dal sindaco Spinelli nell’arco della sua legislatura. Appena nel dicembre scorso ha ricevuto un’altra lettera di minacce di morte.
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