Impianti di conferimento chiusi, domani niente raccolta di plastica e vetro. Lasciate i mastelli a casa.

Si informa la cittadinanza che ad Agrigento il servizio di raccolta della plastica e del vetro previsto per domani, venerdì 6 marzo, non sarà effettuato, poiché gli impianti di conferimento saranno chiusi.
I cittadini sono pertanto invitati a non esporre i mastelli.
Notizie correlate
-
Controlli sulla sosta irregolare vicino al Municipio: decine di sanzioni elevate dalla polizia localeCondividi Visualizzazioni 217 Operazione della polizia locale contro la sosta irregolare nelle strade attorno al Palazzo...
-
Frana di Niscemi, ascoltato il capo della Protezione Civile Salvo CocinaCondividi Visualizzazioni 197 Il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è stato ascoltato dal procuratore...
-
Mandorlo in Fiore, dal 7 al 15 marzo. Ecco il programmaCondividi Visualizzazioni 378 Al taglio del nastro l’edizione 2026 del Mandorlo in Fiore, in programma ad...