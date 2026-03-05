Impianti di conferimento chiusi, domani niente raccolta di plastica e vetro. Lasciate i mastelli a casa.

Si informa la cittadinanza che ad Agrigento il servizio di raccolta della plastica e del vetro previsto per domani, venerdì 6 marzo, non sarà effettuato, poiché gli impianti di conferimento saranno chiusi.
I cittadini sono pertanto invitati a non esporre i mastelli.

