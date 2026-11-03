Strage di Naro, camionista indagato per la morte dei quattro operai: il 10 novembre gli accertamenti decisivi

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La Procura di Agrigento procede per omicidio stradale nei confronti di un 42enne di Canicattì. Le vittime stavano raggiungendo le campagne di Campobello di Licata per la raccolta delle olive. Disposta una perizia tecnica per ricostruire la dinamica dello schianto.

La tragedia si è consumata lo scorso 26 ottobre lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro. Quattro uomini hanno perso la vita nel violentissimo impatto tra una Fiat Punto e un camion. Una giornata di lavoro che si è trasformata in una tragedia senza ritorno.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il camionista, un uomo di 42 anni residente a Canicattì, che si trovava alla guida del mezzo pesante coinvolto nell’incidente. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio stradale.

Le vittime sono Antonino Di Vincenzo, 60 anni, Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, e Liborio Firrigno, 55 anni. I quattro operai stavano viaggiando verso le campagne di Campobello di Licata, dove avrebbero dovuto trascorrere la giornata impegnati nella raccolta delle olive. Non sono mai arrivati a destinazione.

Il pubblico ministero Carola Bisanti, titolare del fascicolo d’inchiesta, ha disposto accertamenti tecnici irripetibili fissati per il prossimo 10 novembre. L’incarico è stato affidato all’ingegnere Antonio Barcellona, che dovrà contribuire a ricostruire la dinamica del drammatico impatto e individuare gli elementi tecnici utili a chiarire le responsabilità.