Villaseta, colpi di pistola contro il portone di un’abitazione: paura all’alba, indaga la Squadra Mobile

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Momenti di tensione nel quartiere periferico di Agrigento, dove ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’ingresso di una casa. Al lavoro Volanti e Squadra Mobile per individuare i responsabili e chiarire il possibile movente intimidatorio.

Notte di paura a Villaseta, dove alle prime luci del mattino sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro il portone di un’abitazione. Un episodio inquietante, che ha destato preoccupazione tra i residenti e sul quale sono adesso in corso le indagini della polizia.

Gli spari hanno attirato l’attenzione degli abitanti della zona, facendo scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e i poliziotti della Squadra Mobile, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Tra le ipotesi investigative c’è anche quella di un possibile gesto intimidatorio, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.

Gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare chi ha premuto il grilletto e ricostruire il percorso degli autori.

Resta da chiarire soprattutto il destinatario del gesto e il motivo che ha spinto qualcuno a sparare contro l’ingresso di un’abitazione. Su questo episodio, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel quartiere di Villaseta, la polizia mantiene il massimo riserbo.