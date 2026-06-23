Strage di Monreale, al vaglio alcune intercettazioni

Nuovi elementi emergono dall’inchiesta sulla strage di Monreale, con la morte Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno. Al vaglio vi sono delle conversazioni intercettate relative ai tre giovani dello Zen di Palermo imputati della sparatoria, Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, tutti a rischio ergastolo. Ad esempio, in una telefonata captata dagli inquirenti, la madre di Samuel Acquisto riferisce al marito che al figlio sarebbe stato suggerito di parlare coinvolgendo Calvaruso, ma il giovane avrebbe respinto ogni tentativo, sostenendo di non avere nulla da dichiarare. Le intercettazioni e i colloqui avvenuti in carcere saranno ora trascritti su incarico della Corte d’Assise. L’udienza per il conferimento dell’incarico al perito è fissata per il 15 luglio, nell’ambito del processo che punta a ricostruire ruoli e responsabilità nella sparatoria.
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