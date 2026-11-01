Porto Empedocle, perseguita e picchia l’ex fidanzata: 19enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

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Avrebbe continuato a perseguitare l’ex fidanzata, arrivando persino a introdursi con la forza nella sua abitazione e ad aggredirla fisicamente. Un diciannovenne di Porto Empedocle è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta dell’autorità giudiziaria, ed è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Polizia di Porto Empedocle.

Il giovane è indagato, a vario titolo, per atti persecutori (stalking), lesioni personali aggravate, danneggiamento e violazione di domicilio. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe sottoposto la ragazza a una serie di comportamenti persecutori, accompagnati anche da episodi di violenza e danneggiamenti.

Tra gli episodi contestati figura anche l’ingresso arbitrario nell’abitazione della giovane, dove l’ex fidanzato si sarebbe introdotto con prepotenza.

Dopo la notifica dell’ordinanza, il diciannovenne è stato accompagnato dai poliziotti nella propria abitazione, dove dovrà rimanere agli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico di controllo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.