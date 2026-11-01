Omicidio nelle Madonie, uomo ucciso a colpi di pistola: il corpo trovato accanto all’auto

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Un uomo è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco nel territorio di Gangi, in provincia di Palermo. Il cadavere è stato rinvenuto in contrada Rolica, all’esterno della sua automobile.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

A Gangi è arrivato anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese, che coordina i primi accertamenti.

Al momento non sono stati resi noti né l’identità della vittima né il possibile movente dell’agguato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e capire se l’uomo sia stato raggiunto dai sicari mentre si trovava a bordo della propria vettura.