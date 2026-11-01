Prima aggredisce la compagna, poi picchia i genitori di lei: arrestato 26enne di Favara

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Prima avrebbe picchiato la convivente, costringendola a ricorrere alle cure dei medici in ospedale. Il giorno successivo avrebbe rivolto la propria violenza contro i genitori della ragazza, una coppia di pensionati di 75 e 74 anni, scaraventandoli a terra dopo averli colpiti.

Un ventiseienne originario di Favara, identificato con le iniziali V.P., è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dopo che il gip del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha accolto la richiesta di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero Carola Bisanti.

I fatti risalgono al 25 ottobre scorso e si sarebbero verificati nel quartiere di Villaggio Mosè. Per ragioni ancora da chiarire, il giovane avrebbe aggredito la propria compagna, che successivamente è finita in ospedale con diversi traumi riconducibili alle percosse subite.

Ma la vicenda non si sarebbe fermata lì. Il giorno successivo il ventiseienne avrebbe raggiunto i genitori della ragazza, entrambi pensionati, accanendosi anche contro di loro e facendoli cadere a terra.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento del personale sanitario del 118 e degli agenti delle Volanti. Gli accertamenti investigativi sono quindi proseguiti sotto il coordinamento della Procura di Agrigento, fino alla richiesta della misura cautelare in carcere.

Il gip ha ritenuto sussistenti i presupposti per la custodia cautelare e ha firmato l’ordinanza, successivamente eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile.