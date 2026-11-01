Licata, raid sacrilego al cimitero: profanate e distrutte le tombe del sindaco Balsamo e dell’assessore Federico

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Un episodio gravissimo, che va ben oltre il vandalismo e colpisce gli affetti più profondi di due rappresentanti delle istituzioni. Ignoti hanno preso di mira le tombe di famiglia del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell’assessore ai Servizi cimiteriali, Giuseppe Federico, all’interno del cimitero comunale di Marianello.

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina. I responsabili hanno devastato le coperture e distrutto monumenti funebri, accanendosi sui luoghi di sepoltura dei familiari dei due amministratori. Un gesto di inaudita gravità, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Licata per individuare gli autori e chiarire il movente.

Il sindaco Angelo Balsamo non nasconde l’amarezza, ma lancia un messaggio inequivocabile: «Una cosa è certa: il nostro impegno per la città continua. Quanto accaduto, ovviamente, mi amareggia. Se qualcuno pensa che un simile, gravissimo gesto possa fermare la nostra azione politico-amministrativa, ha sbagliato».

Parole altrettanto forti quelle dell’assessore Giuseppe Federico, che definisce l’accaduto un’«azione vile e socialmente allarmante». Nel suo messaggio affida alla preghiera anche un pensiero per gli autori della profanazione, auspicando che possano rendersi conto della gravità di quanto commesso e ravvedersi.