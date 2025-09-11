Attivate le tratte aeree Comiso – Roma Fiumicino – Milano Linate

Condividi

Dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028 saranno in vigore i collegamenti aerei in continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, gestiti dalla compagnia Aeroitalia. I residenti potranno usufruire di tariffe fisse e garantite tutto l’anno, indipendentemente dal periodo di prenotazione.

Ecco le tariffe, predeterminate senza variazioni stagionali: Comiso – Roma Fiumicino: 56 euro, Roma Fiumicino – Comiso 73 euro, Comiso – Milano Linate 68 euro, Milano Linate – Comiso 78 euro. I bambini da zero a 2 anni viaggiano gratis.

Schifani commenta: “Garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia orientale il diritto alla mobilità con tariffe certe, servizi inclusivi e collegamenti costanti verso Roma e Milano. Il governo regionale sta trasformando l’aerostazione di Comiso in un’infrastruttura moderna ed efficiente, capace di sostenere la crescita economica, turistica e sociale dell’intero comprensorio”.