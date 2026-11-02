Muore in bici a 57 anni: fatale un malore durante un’uscita

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Una normale uscita in bicicletta si è trasformata in tragedia. Filippo Ambra, 57 anni, dipendente di banca originario del Nisseno e residente nel Palermitano, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre pedalava.

Il dramma si è consumato lungo la strada dei Valloni, nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza.

Alcuni passanti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno immediatamente lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, non hanno però potuto fare nulla: per il 57enne non c’era ormai più niente da fare. I medici hanno constatato il decesso.