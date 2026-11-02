Bombardamenti a tappeto della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile

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La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale contro la criminalità giovanile, coordinata dal Servizio centrale operativo e condotta dalle 106 Squadre mobili con il supporto dei Reparti prevenzione crimine. Complessivamente sono stati controllati 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni: 644 persone, tra cui 69 minorenni, sono state arrestate o sottoposte a fermo, mentre 1.695 sono state denunciate, tra cui 373 minorenni.

I controlli hanno interessato soprattutto aree di spaccio e della movida, con verifiche in abitazioni, esercizi commerciali, sale giochi, piazze, stazioni e parchi. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche, numerosi oggetti atti a offendere e oltre 269 mila euro in contanti, oltre a ingenti quantitativi di droga: 69,4 chili di cocaina, 174,8 chili di cannabinoidi e 328,44 grammi di eroina. Particolare attenzione è stata riservata alla Lombardia, dove i controlli hanno riguardato gruppi giovanili di strada e disordini durante recenti manifestazioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)