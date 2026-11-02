Agrigento, controlli nei ristoranti: lavoratore in nero e irregolarità igieniche, multe per 8mila euro

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La Polizia Locale di Agrigento intensifica i controlli sulle attività commerciali cittadine. Nel mirino degli agenti sono finiti ristoranti, bar e tabaccherie, con verifiche che hanno fatto emergere diverse irregolarità, soprattutto sul fronte della sicurezza sul lavoro e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In particolare, due ristoranti sono stati sanzionati. Il primo, situato nel cuore di via Atenea, è stato multato per 2.000 euro a causa dell’assenza di alcune autorizzazioni.

Più pesanti le contestazioni nei confronti di un secondo locale, ubicato in periferia. In questo caso la sanzione è stata di 6.000 euro. Durante il controllo gli agenti hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero, carenze igienico-sanitarie e presunti abusi edilizi.

Le verifiche hanno interessato anche alcuni immobili di proprietà comunale concessi in locazione agli esercenti.

Nel corso delle stesse attività di controllo è stata inoltre sanzionata una tabaccheria con una multa di 300 euro per avere collocato una tabella pubblicitaria occupando suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione.