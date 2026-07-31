Messina, sei dispersi nel crollo della palazzina

Condividi

Visualizzazioni 133

Sono sei i dispersi nel crollo della palazzina avvenuto nel quartiere Pistunina, alla periferia sud di Messina: tra loro vi sono quattro componenti della stessa famiglia proprietaria dell’edificio, il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio cinese al piano terra. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il cedimento sarebbe stato graduale e non preceduto da un’esplosione, permettendo ad alcune persone di salvarsi prima che l’immobile collassasse completamente. Il bilancio conta anche tre feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni, mentre gli altri non sarebbero in pericolo di vita.

I vigili del fuoco, supportati da squadre specializzate, unità cinofile, droni e mezzi di movimento terra, continuano senza sosta le ricerche tra le macerie, utilizzando anche le planimetrie dell’edificio e i cellulari dei dispersi per facilitarne l’individuazione. La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta per accertare le cause del crollo, ancora sconosciute, anche se alcuni testimoni riferiscono di aver avvertito un forte tremore poco prima del cedimento.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)