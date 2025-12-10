Maxi sequestro di droga a Licata: 370 chili di hashish, due arresti

Condividi

Visualizzazioni 279

Operazione antidroga di rilievo nel territorio agrigentino. Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, con il supporto della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Palermo, hanno messo a segno un maxi blitz a Licata, culminato con il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento, condotto dopo un’attività investigativa mirata, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di un’abitazione ben 370 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti e pronti per essere immessi sul mercato illegale. La droga era custodita in un immobile riconducibile a due soggetti, entrambi finiti in manette.

I due sono ora indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un’accusa che, per la quantità sequestrata, assume particolare gravità. L’ingente carico rinvenuto lascia ipotizzare un canale di rifornimento ben strutturato e destinato a soddisfare la domanda di un vasto bacino di consumatori.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nel traffico di droga nella provincia di Agrigento. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di approvvigionamento e individuare eventuali altri responsabili coinvolti nel traffico illecito.