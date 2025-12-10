E’ crollata la pista ciclabile di San Leone, Mareamico: “era prevedibile” (video)

E’ crollata la pista ciclabile di San leone, ad Agrigento. “Era prevedibile, lo avevamo detto qualche giorno fa che la pista ciclabile sarebbe venuta giù. Servono immediatamente gli interventi annunciati dalla Regione, dal Genio civile e dal comune”, dichiara l’associazione Mareamico Agrigento.Qualche settimana fa, a causa di una mareggiata, si era aperta un varco lungo il marciapiede; nuove transenne erano state messe da parte dell’Amministrazione comunale per delimitare l’area. Oggi la pista ciclabile è crollata.
Notizie correlate
-
Maxi sequestro di droga a Licata: 370 chili di hashish, due arrestiCondividi Visualizzazioni 278 Operazione antidroga di rilievo nel territorio agrigentino. Gli agenti della Squadra Mobile di...
-
Maxi blitz antimafia e antidroga: 50 misure cautelariCondividi Visualizzazioni 198 Su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la...
-
“Nomine Sanità”: ecco il nuovo sistemaCondividi Visualizzazioni 179 La giunta regionale ha approvato il nuovo sistema di selezione dei manager della...