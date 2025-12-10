Il vertice di maggioranza per Pip ed ex articolisti

Nel corso del vertice di maggioranza convocato ieri da Schifani sulla Finanziaria sono stati discussi gli invocati aumenti per i 1800 Pip stabilizzati alla Sas da 20 ore settimanali fino a 30-36. E poi altri aumenti per i 15000 ex articolisti stabilizzati nei Comuni altrettanto da 20 ore settimanali fino a 30-36. Schifani frena per evitare che lieviti troppo la spesa corrente, indispettendo il governo nazionale. Dopo tre ore di confronto Schifani e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, hanno quindi concordato con gli alleati di trasferire in aula gli emendamenti che prevedono un aumento per le due categorie, ma limitato, e di molto, rispetto alle richieste. Per i Pip tra i 5 e gli 8 milioni. E per gli ex articolisti dei Comuni il governo prevede di non poter stanziare più di 10 milioni per il 2026, altrettanti per il 2027 e 20 per il 2028.
