Lutto cittadino a Casteltermini per la morte di Antonello Bongiovanni

A Casteltermini è lutto cittadino a seguito della morte dell’imprenditore Antonino Angelo Bongiovanni, vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 8 ottobre, all’interno di un cantiere sulla strada provinciale 8 tra Gela e Butera. Lui sarebbe stato ferito da alcuni tubi alla testa ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta, dove è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha scritto: “In questi ultimi giorni abbiamo sperato e pregato tutti per Antonello dopo l’infortunio accorsogli durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il drammatico e doloroso evento ha suscitato sgomento e profonda commozione in tutta la nostra comunità e di stringiamo in un forte abbraccio alle famiglie segnate da una così grave perdita”.