La difesa: perizia psichiatrica su Giovanni Salamone

Gli avvocati Elisabetta Angeleri e Gianfranco Foglino, che assistono Giovanni Salamone, colui che all’alba di mercoledì scorso ha ucciso la moglie, anche lei agrigentina, Patrizia Russo, presenteranno istanza per sottoporre l’uomo ad una perizia psichiatrica. Lui sarebbe preda di un grave stato depressivo insorto alcuni mesi addietro, quando gli sono state recapitate delle cartelle esattoriali relative alla sua azienda agricola ad Agrigento con addebiti che avrebbe temuto di non essere in grado di pagare.