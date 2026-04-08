Lui aggredisce e picchia lei: arrestato

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Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Caltanissetta per aver aggredito la sua ex compagna incinta di sette mesi. Lui è entrato a casa di lei danneggiando l’ingresso, l’ha picchiata con schiaffi e spintoni, distruggendole il telefono cellulare. Già in altre occasioni lui ha commesso atti di violenza, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della vittima. E a causa di ciò è stato ammonito dal questore di Caltanissetta a febbraio dell’anno scorso. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e, successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, imponendo il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenersi a una distanza di almeno mille metri. Inoltre gli è stato vietato qualsiasi tipo di comunicazione con la donna.