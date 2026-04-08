Canicattì, sanzionato un autobottista abusivo

A Canicattì i Carabinieri hanno sanzionato un uomo alla guida di un’autobotte sorpreso a scaricare circa 9.000 litri d’acqua nella cisterna di un’abitazione privata. Dal controllo sono emerse come mancanti le necessarie autorizzazioni al trasporto e alla distribuzione dell’acqua, a tutela della salubrità e della tracciabilità. E’ stata inflitta una sanzione amministrativa di 5.500 euro. Inoltre l’autobottista è stato diffidato a cessare subito l’attività illecita.
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