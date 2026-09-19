Agrigento piange un altro figlio illustre; è morto il dott. Salvo Gugliotta

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È una di quelle notizie che lasciano un silenzio difficile da colmare. Salvo Gugliotta, 71 anni, medico stimato e conosciuto, ma anche musicista per autentica passione, oggi ha cessato di vivere, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il cammino della vita.

Una persona conosciuta e apprezzata in città, un professionista che ha esercitato la medicina con serietà e dedizione, ma anche un uomo capace di trasmettere allegria, calore e soprattutto quella straordinaria passione per la musica che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Salvo aveva due grandi modi per stare accanto agli altri: attraverso la sua professione e attraverso la musica. Come medico, con attenzione e umanità. Come musicista, regalando emozioni, sorrisi e momenti di spensieratezza.

Per tanti anni la sua musica ha accompagnato serate, feste, ricorrenze e occasioni di incontro in numerosi centri della provincia agrigentina. Era una presenza familiare per tanti, con il suo talento e quella passione che riusciva a trasformare ogni esibizione in un momento di condivisione. La musica, per lui, non era soltanto una passione: era un modo di comunicare, di stare insieme, di regalare agli altri una parte di sé.

Ed è forse proprio questo che oggi rende ancora più doloroso il distacco: il ricordo di un uomo che sapeva esserci, con la sua professionalità, la sua simpatia, la sua disponibilità e quella vena artistica che lo rendeva particolarmente amato.

Salvo lascia la moglie Adele, i figli Chiara e Santi, le sorelle, la nipotina Vittoria e tutti i suoi cari, ai quali in queste ore si stringe l’affetto di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Resterà il ricordo del medico, del musicista, ma soprattutto dell’uomo. Di una persona capace di lasciare una traccia attraverso il lavoro, le relazioni umane e quelle note che per tanti anni hanno fatto da colonna sonora a momenti di festa e di vita.

Oggi quelle note si sono fermate. Ma la musica di Salvo Gugliotta continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto, voluto bene e ascoltato. E sarà forse proprio attraverso quei ricordi che la sua presenza continuerà, in qualche modo, ad accompagnare chi gli è stato vicino.