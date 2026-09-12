Incidente stradale, morto un motociclista di 42 anni

Un incidente stradale a Palermo lungo viale Regione Siciliana in direzione Trapani ha provocato la morte di un uomo di 42 anni, originario della Tunisia e residente nel quartiere “Tommaso Natale”. Sarebbe stato diretto a casa. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida di una moto, si è scontrato con un’automobile con a bordo due persone, illese. I sanitari del 118 hanno provato per oltre mezz’ora ma inutilmente a rianimare il motociclista.
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