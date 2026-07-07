Aeroporto di Catania, voli di nuovo regolari: revocate le limitazioni legate all’attività dell’Etna

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Buone notizie per i passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania. Dopo il miglioramento delle condizioni legate all’attività dell’Etna, lo scalo ha ripreso la piena operatività con la riattivazione di decolli e atterraggi.

Il provvedimento è stato adottato in seguito al passaggio del livello di allerta per il traffico aereo da rosso ad arancione, decisione che ha consentito la riapertura dei settori dello spazio aereo precedentemente interessati dalle restrizioni.

La SAC, società che gestisce l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”, ha comunicato che le operazioni di volo sono riprese con effetto immediato e che i servizi aeroportuali stanno tornando alla normale programmazione.

Resta comunque l’invito ai viaggiatori a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo, così da verificare eventuali modifiche agli orari o possibili variazioni operative conseguenti ai disagi registrati nelle ore precedenti.

Con il miglioramento del quadro operativo, il traffico aereo da e per Catania torna progressivamente alla normalità, dopo le limitazioni imposte per garantire la sicurezza della navigazione aerea in seguito all’intensificarsi dell’attività del vulcano.