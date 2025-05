Il Tar boccia un mega impianto eolico a Sciacca

Condividi

Il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso presentato dalla Engie Grecanico Srl di Milano, società che opera nel settore delle energie alternative, contro il recente parere negativo di compatibilità ambientale pronunciato dalla commissione Via (Valutazione impatto ambientale) dell’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione siciliana al progetto per l’installazione di un mega parco eolico in contrada Salinella di Sciacca, ovvero la collocazione di 6 aerogeneratori, ciascuno dei quali alti 200 metri e con un diametro rotatorio di 1,75 metri. Oppositori sono stati soprattutto il Wwf e Italia nostra, il cui presidente, Calogero Segreto, ha denunciato: “Se autorizzate, queste mega pale eoliche deturperebbero irrimediabilmente il paesaggio attorno ai territori comunali di Sciacca, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera e Villafranca Sicula”.