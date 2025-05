 “#RealmonteFutura è la voce del paese: Leonardo Aucello ascolta e costruisce con la gente”

Condividi

Emozione, energia, visione. Al Tropical di Lido Rossello, la serata promossa dalla lista SiAMO REALMONTE, guidata dal candidato sindaco Leonardo Aucello, ha superato ogni aspettativa. Non una passerella politica, ma un vero momento di confronto: ascolto autentico, idee vere e la voglia sincera di costruire un futuro diverso, insieme.

Lo Sportello Digitale #RealmonteFutura è già realtà. Uno spazio aperto a tutti, dove in queste settimane i cittadini hanno fatto sentire la propria voce: proposte, segnalazioni, sogni. E mercoledì sera, davanti a una platea attenta e partecipe, Leonardo Aucello e la sua squadra hanno restituito pubblicamente ciò che hanno ricevuto dalla comunità.

“Abbiamo deciso di non parlare noi, ma di far parlare voi”, ha detto Aucello. “Perché questa non è una campagna elettorale: è un progetto collettivo. Il cambiamento non si impone, si costruisce ascoltando”.

E così, uno dopo l’altro, i candidati al consiglio comunale hanno dato voce a decine di cittadini. Idee concrete e appassionate: spazi culturali nei locali pubblici abbandonati, eventi che raccontino l’identità del paese, campus estivi per sostenere le famiglie, eco-compattatori per premiare chi fa la raccolta differenziata, e molto altro. Si è parlato di scuole sicure, giochi per i più piccoli, decoro urbano costante, e di una navetta comunale che colleghi Realmonte con le spiagge e le zone turistiche.

Ma il cuore della serata è arrivato nel messaggio finale di Aucello:

“La verità è che molti di voi non ci hanno chiesto miracoli. Ci avete chiesto normalità. Una scuola pulita. Un marciapiede sistemato. Un paese che funzioni tutto l’anno, non solo d’estate.

Noi non siamo qui per promettere tutto. Siamo qui per fare il possibile, ogni giorno. Con serietà, passione e una presenza continua, non solo a maggio.

Realmonte ha una forza incredibile: le sue persone. Se ci crediamo davvero, possiamo renderla un orgoglio. Insieme.”

Lo Sportello Digitale resterà attivo anche dopo le elezioni, perché l’obiettivo di Leonardo Aucello e della lista SiAMO REALMONTE è costruire un’amministrazione vicina, presente e trasparente. Non solo per ascoltare, ma per agire insieme ai cittadini, ogni giorno.

È così che nasce davvero #RealmonteFutura.

Il 25 e 26 maggio non si sceglie solo un sindaco. Si sceglie se continuare ad accontentarsi o iniziare a crederci davvero. Si sceglie se restare fermi o camminare insieme verso un futuro fatto di ascolto, cura,coraggio.

Quel futuro ha un nome, una squadra, una visione condivisa: Leonardo Aucello e SiAMO REALMONTE.