I paradossi: dopo il violento temporale di stanotte a Licata esonda il fiume Salso. Una famiglia in difficoltà sul tetto dell’auto salvata da un elicottero (VIDEO)

Quando si dice i paradossi della nostra terra. Dopo mesi e mesi di siccità finalmente stanotte è tornato a piovere. C’è stato un nubifragio accompagnato da lampi e tuoni durato diverse ore.

Il tutto in un contesto dove la siccità ha messo in ginocchio uomini, cose e invasi e l’intera Sicilia è in stato di allarme.

Le piogge di stanotte sono state talmente abbondanti che a Licata, in contrada Bugiades il fiume Salso che costeggia la via è esondato. E’ giù sul posto la protezione Civile anche perchè c’è una famiglia in difficoltà; gli stessi si trovano sul tetto della propria autovettura che è stata inghiottita dalla forza dell’acqua.

Un elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Catania, è appena arrivato a Licata. Sta sorvolando la statale 115 per soccorrere una famiglia che, a causa dell’esondazione del Salso, è rimasta bloccata all’interno di un’auto

In aggiornamento.