Mercoledi i funerali di Patrizia Russo

Si svolgeranno mercoledì prossimo alle ore 15,30 presso la chiesa Sacro cuore di Gesù, in via Madonna delle rocche ad Agrigento i funerali di Patrizia Russo, la 53enne uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria.

Come è noto durante la veglia dell’altro ieri sera alla chiesa Badiola, il figlio della coppia Francesco Salamone ha chiesto un sostegno economico per il trasferimento da Solero ad Agrigento. E a tal proposito è stato aperto un conto corrente dove chiunque può donare una cifra libera. L’iban è il seguente: IBAN IT12M3608105138-2535615535769.

A margine del dramma è nata (subito spenta) una polemica relativa al fatto che il figlio della coppia aveva smentito categoricamente che il sindaco e la Giunta si facessero carico di tutte le spese occorrenti. In realtà il sindaco e la Giunta non hanno mai sostenuto ciò. Come tutti gli altri donatori, sindaco e Giunta doneranno la cifra per il loro contributo.