Furto al duty free, sale sull’aereo ma viene fatto scendere: denunciato 55enne agrigentino

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Pensava di farla franca salendo regolarmente a bordo del volo diretto a Milano Malpensa dopo aver rubato alcuni prodotti all’interno dell’aeroporto di Catania. Il suo viaggio, però, si è interrotto pochi minuti prima del decollo, quando gli agenti della Polizia di Frontiera sono saliti sull’aereo per rintracciarlo e accompagnarlo negli uffici di polizia.

Protagonista della vicenda è un 55enne originario della provincia di Agrigento, denunciato con l’accusa di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, durante l’attesa del volo, avrebbe visitato alcuni negozi dell’area partenze, impossessandosi di un paio di occhiali da sole di valore e di un profumo di una nota marca, per un bottino complessivo di oltre 420 euro.

L’allarme è stato lanciato dal personale del punto vendita che, accortosi della merce mancante, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno immediatamente analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo, riuscendo a individuare il presunto autore del furto e a seguirne i movimenti fino al gate d’imbarco.

Le successive verifiche hanno consentito di identificarlo e di accertare che nel frattempo era già salito a bordo dell’aereo in partenza per Milano Malpensa. I poliziotti hanno quindi raggiunto il velivolo e invitato il passeggero a scendere per ulteriori accertamenti.

Una volta negli uffici della Polizia di Frontiera, il 55enne ha consegnato gli oggetti appena sottratti: un paio di occhiali da sole del valore di oltre 300 euro e un profumo del costo di circa 120 euro. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla responsabile del negozio.