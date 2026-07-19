Doppio furto nella zona industriale: camion recuperato senza carico, spariti alcolici

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Una notte movimentata nella zona industriale di contrada Giuliana, dove due aziende sono state prese di mira da una banda di ladri. Il danno complessivo, secondo le prime stime, si aggira intorno ai 40 mila euro.

Il primo colpo è stato messo a segno ai danni della Martina Fruit, impresa che opera nel settore dell’uva. I malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’azienda e ad allontanarsi con un autocarro Iveco carico di prodotto.

Il mezzo è stato successivamente ritrovato nel territorio di Naro, ma del carico di uva non è stata trovata alcuna traccia. Gli autori del furto avrebbero quindi abbandonato il veicolo dopo aver prelevato la merce.

La banda si sarebbe poi spostata in un’altra attività della stessa area industriale, la Shp Drink, specializzata nella distribuzione di bevande alcoliche. In questo caso i ladri hanno portato via numerose bottiglie, per un valore stimato intorno ai 15 mila euro.

I titolari delle due aziende, rispettivamente di 47 e 42 anni, hanno presentato denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Non viene esclusa l’ipotesi che dietro i due episodi possa esserci la stessa banda, entrata in azione con modalità coordinate.