Palermo, tragico schianto nella notte: muore un 38enne di Villabate

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Si è conclusa in tragedia la notte sulle strade di Palermo. Alessandro Vecchio, 38 anni, residente a Villabate, ha perso la vita in un violento incidente avvenuto lungo la corsia laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro le barriere di sicurezza. L’impatto è stato devastante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 38enne dalle lamiere dell’auto. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale di Palermo, che stanno cercando di chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.

La notizia della scomparsa di Alessandro Vecchio ha profondamente colpito la comunità di Villabate. Tra i messaggi di cordoglio quello della cugina Rosalia Capasso, che lo ricorda come «un uomo instancabile nel lavoro, sempre sorridente e disponibile verso gli altri».

«Con la sua scomparsa perdiamo una persona speciale – ha dichiarato –. Era sempre pronto a tendere una mano a chiunque avesse bisogno. Lascia un vuoto enorme e un ricordo indelebile in tutti noi. Aveva soltanto 38 anni e tanti progetti ancora da realizzare».

L’ennesimo incidente mortale riporta l’attenzione sul drammatico bilancio delle vittime della strada in Sicilia, mentre familiari e amici si preparano a dare l’ultimo saluto ad Alessandro, strappato alla vita troppo presto.