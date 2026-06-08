Forza Italia riorganizza il partito in Sicilia, Gallo lascia gli incarichi ad Agrigento

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Forza Italia avvia una fase di riorganizzazione in Sicilia dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni esponenti del partito. Il commissario regionale Nino Minardo ha annunciato un programma di incontri in tutte le province dell’Isola coinvolgendo amministratori locali, dirigenti, iscritti e militanti con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli azzurri sui territori.

«Non è il momento di fermarsi né di chiudersi», afferma Minardo, che punta a rilanciare l’attività politica del partito attraverso un confronto diretto con la base e gli amministratori locali.

Tra le novità annunciate vi è la costituzione di nuovi coordinamenti territoriali nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Messina. Le nuove strutture saranno guidate da figure individuate all’interno dei rispettivi territori e affiancate da organismi politici rappresentativi delle diverse sensibilità presenti nel partito.

Nel frattempo, il deputato regionale Riccardo Gallo ha comunicato la propria autosospensione dagli incarichi ricoperti all’interno di Forza Italia in provincia di Agrigento. Una decisione che segue quella già assunta nelle scorse settimane da Michele Mancuso a Caltanissetta.

Secondo Minardo, si tratta di una scelta che consentirà ai due esponenti politici di affrontare il percorso giudiziario senza interferenze con l’attività del partito. Il commissario regionale ha inoltre ribadito la fiducia nel lavoro della magistratura, sottolineando al tempo stesso la necessità di distinguere le singole vicende giudiziarie dalla storia e dall’azione politica di Forza Italia.

«Attendiamo che tutti gli aspetti della vicenda vengano chiariti – ha dichiarato – ma non condividiamo l’idea che un’indagine possa definire l’identità di un intero partito. Forza Italia continua a essere una realtà composta da migliaia di amministratori, dirigenti e militanti impegnati quotidianamente nei territori siciliani».

Con l’avvio del nuovo percorso organizzativo, il partito punta dunque a consolidare la propria presenza nell’Isola e a rilanciare l’attività politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.