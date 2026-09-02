Caldo, prorogato lo stop al lavoro sotto il sole

In Sicilia è stato prorogato fino al 30 settembre il divieto di lavorare sotto il sole nelle ore più calde. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha rinnovato l’ordinanza contro lo stress termico, inizialmente valida fino al 31 agosto. Lo stop riguarda le attività con esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16 nelle aree indicate ad elevato rischio dalla mappa Worklimate. La misura interessa edilizia, agricoltura, cave e logistica. Confermate anche le tutele per i rider e le altre disposizioni previste dal provvedimento, adottato per tutelare i lavoratori dagli effetti delle temperature ancora elevate.
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