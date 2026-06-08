Agrigento ha il nuovo sindaco: Michele Sodano sta vincendo il ballottaggio con un margine devastante nei confronti di Alonge

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Con l’avanzare dello scrutinio, la vittoria di Michele Sodano appare ormai sempre più vicina. I dati provenienti dalle sezioni elettorali indicano un vantaggio significativo sullo sfidante Gerlando “Dino” Alonge, un margine che, con circa il 70% delle schede scrutinato, sembra difficilmente colmabile.

Nelle ultime ore il distacco tra i due candidati è progressivamente aumentato, consolidando la posizione di Sodano e rendendo sempre più improbabile una rimonta da parte di Alonge. Sebbene si attenda ancora l’ufficialità dei risultati e la conclusione dello spoglio, il quadro che emerge dalle urne appare ormai piuttosto chiaro.

Se il trend dovesse essere confermato anche nelle ultime sezioni da scrutinare, Agrigento avrà un nuovo sindaco: Michele Sodano, candidato sostenuto da ControCorrente, il movimento politico fondato e guidato da Ismaele La Vardera.

L’eventuale elezione di Sodano rappresenterebbe un importante risultato politico per il movimento, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza sul territorio siciliano. Intanto, in città cresce l’attesa per i dati definitivi che dovranno sancire ufficialmente il vincitore della competizione elettorale.

Le prossime ore saranno decisive per la proclamazione del nuovo primo cittadino, ma dai risultati finora disponibili emerge un’indicazione netta: Agrigento si prepara a voltare pagina con Michele Sodano alla guida dell’amministrazione comunale.