Acqua, riavviate le consegne degli autobottisti nell’Agrigentino

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Dopo un mese di stop, gli autobottisti della provincia di Agrigento hanno riavviato le consegne d’acqua, sbloccando una vertenza che ha aggravato la crisi idrica estiva. Le imprese a fine luglio hanno interrotto il servizio contestando le nuove modalità operative introdotte dall’Aica. Le parti hanno risolto le divergenze e le incertezze sulle procedure ordinarie e sui rimborsi. Nelle zone servite dalla rete pubblica è ancora prioritaria l’erogazione ordinaria tramite l’acquedotto pubblico, ma gli utenti regolarmente contrattualizzati possono ricorrere alle autobotti private e ottenere il rimborso dei costi di trasporto in caso di guasti improvvisi o disservizi straordinari. Necessari prenotazione tramite app e autotrasportatori iscritti all’albo Aica.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)