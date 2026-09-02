Acqua, riavviate le consegne degli autobottisti nell’Agrigentino

Dopo un mese di stop, gli autobottisti della provincia di Agrigento hanno riavviato le consegne d’acqua, sbloccando una vertenza che ha aggravato la crisi idrica estiva. Le imprese a fine luglio hanno interrotto il servizio contestando le nuove modalità operative introdotte dall’Aica. Le parti hanno risolto le divergenze e le incertezze sulle procedure ordinarie e sui rimborsi. Nelle zone servite dalla rete pubblica è ancora prioritaria l’erogazione ordinaria tramite l’acquedotto pubblico, ma gli utenti regolarmente contrattualizzati possono ricorrere alle autobotti private e ottenere il rimborso dei costi di trasporto in caso di guasti improvvisi o disservizi straordinari. Necessari prenotazione tramite app e autotrasportatori iscritti all’albo Aica.
Angelo Ruoppolo (Teleacras)