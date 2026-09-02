Tragico incidente stradale alle porte di Sciacca, motociclista perde la vita

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È ancora tutta da ricostruire la dinamica del grave incidente stradale avvenuto in contrada Cava di Lauro, alle porte di Sciacca, dove un motociclista ha perso la vita.

L’uomo si trovava in sella a un’Aprilia 600 quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, è rimasto coinvolto in un violento scontro. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per stabilire con precisione cosa sia accaduto e se vi siano eventuali responsabilità.

Immediato anche l’intervento dei soccorritori del 118, giunti con due ambulanze. Nonostante i tentativi di prestare assistenza, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.