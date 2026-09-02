Rete provinciale scolastica, eletto il sindaco di Realmonte Mallia: “La crescita dell’ agrigentino passa dalla istruzione”

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Il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, è stato eletto componente della Conferenza Provinciale per la Rete Scolastica della Provincia di Agrigento, insieme ai Sindaci di Casteltermini, Naro, Porto Empedocle, Raffadali, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula, e al Sindaco di Agrigento quale componente di diritto.

La Conferenza, negli ultimi anni, ha svolto un ruolo decisivo nella programmazione della rete scolastica provinciale, intervenendo su temi di grande rilevanza per le comunità, dalla razionalizzazione degli istituti alla valutazione delle proposte di accorpamento, fino all’assegnazione di nuovi codici meccanografici e al coordinamento con il Libero Consorzio e l’Ufficio Scolastico Regionale.

In particolare, la Conferenza ha garantito una gestione prudente e responsabile della rete scolastica, evitando accorpamenti non necessari, tutelando l’equilibrio territoriale dell’offerta formativa e sostenendo una visione condivisa che mette al centro i bisogni reali degli studenti e delle famiglie.

Un lavoro che ha permesso di mantenere stabilità, qualità e continuità nei servizi educativi della provincia.

“Assumere questo incarico significa contribuire, insieme ai colleghi Sindaci, a una programmazione strategica che incide direttamente sul futuro dei nostri giovani e sulla tenuta sociale dei nostri paesi – dice Mallia – Porterò in questo organismo la voce di Realmonte, con l’impegno di sempre. difendere il diritto allo studio, rafforzare la presenza della scuola nei territori e sostenere scelte che guardano lontano. La crescita della provincia passa anche da qui, da una rete scolastica moderna, equilibrata e capace di accompagnare lo sviluppo delle nostre comunità”.