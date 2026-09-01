È morto il prof. Angelo Alfano, una figura storica della Democrazia Cristiana agrigentina

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È una sera di dolore per Agrigento. È morto il professor Angelo Alfano, figura storica della Democrazia Cristiana agrigentina, uomo delle istituzioni e protagonista di una stagione politica profondamente legata alla storia della città.

Dopo un periodo segnato da diverse sofferenze, il suo cuore ha cessato di battere. Se ne va così un uomo conosciuto e stimato, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nella vita politica e amministrativa agrigentina.

Angelo Alfano è stato consigliere comunale, assessore e vicesindaco della città, militando tra le file della Democrazia Cristiana.

Ma il suo nome è inevitabilmente legato anche a quello del figlio Angelino, nato ad Agrigento e divenuto negli anni una delle figure più importanti della politica italiana. Angelino Alfano è stato ministro della Giustizia nel governo Berlusconi, quindi vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno nei governi Letta e Renzi, fino ad arrivare alla guida del ministero degli Esteri.

Questa sera, però, ad Agrigento non c’è spazio per la politica. C’è soltanto il dolore per la scomparsa di un uomo che apparteneva a una generazione che ha attraversato decenni della vita pubblica della città e che, al di là delle appartenenze politiche, aveva saputo conquistare rispetto e considerazione.

Angelo Alfano lascia il ricordo di una persona voluta bene e stimata da tanti. Un uomo che ha vissuto la politica come parte della propria storia personale e della storia della sua città.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione ad Agrigento, dove in queste ore si stringono nel dolore i familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Alla famiglia Alfano vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti di sicilia24h.it.