Favara violenta, rapinata a pochi passi da casa: anziana minacciata con un coltello

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Momenti di paura a Favara per una pensionata di 71 anni, rimasta vittima di una rapina mentre si trovava per strada, nelle vicinanze di via Giacomo Matteotti.

La donna, vedova, stava rientrando a casa quando sarebbe stata avvicinata da due sconosciuti. I malviventi le avrebbero sbarrato la strada e, dopo aver estratto un coltello, l’avrebbero minacciata costringendola a consegnare il denaro che aveva nella borsa.

Il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. Una volta ottenuti i soldi, i due rapinatori si sarebbero allontanati rapidamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti per individuare i responsabili.

Le indagini, tuttavia, si presentano tutt’altro che semplici. La zona in cui è avvenuta l’aggressione risulta infatti sprovvista di telecamere di videosorveglianza, privando gli investigatori di possibili immagini utili per ricostruire quanto accaduto e identificare i due autori.

Resta lo shock per la pensionata, finita nel mirino dei rapinatori proprio mentre stava tornando a casa. Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza e sulla necessità di rafforzare la videosorveglianza nelle aree più esposte della città.