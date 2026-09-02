Agrigento, Esseneto, pre-collaudo torri faro, l’intervento di Piparo

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Gerlando Piparo

Ad Agrigento allo stadio Esseneto è stato effettuato il pre- collaudo del nuovo impianto di illuminazione, ovvero le quattro torri faro installate. Ciò renderà possibile ospitare partite e manifestazioni anche nelle ore serali. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed ex assessore allo sport, Gerlando Piparo, che ha da sempre sostenuto il progetto adoperandosi per reperire le risorse finanziarie necessarie, commenta: “E’ un momento che gli sportivi agrigentini aspettavano da decenni. Vedere il pre-collaudo dell’impianto è una grande soddisfazione. Quando abbiamo iniziato a lavorare sul progetto sembrava una sfida difficile, ma con impegno e determinazione siamo riusciti a trasformare un sogno in realtà. L’Esseneto appartiene alla storia sportiva della nostra città. Adesso bisogna continuare a lavorare affinché possa diventare un punto di riferimento per lo sport agrigentino”.