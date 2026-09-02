Noleggio auto fantasma, sessantenne di Realmonte truffato per 1.365 euro

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La Polizia ha denunciato due campani, un 49enne di Sant’Antimo e un 30enne di Caserta, indagati di avere raggirato un sessantenne di Realmonte con una falsa proposta di noleggio auto. La vittima, dopo avere interloquito online un sedicente intermediario, ha effettuato due bonifici istantanei per complessivi 1.365 euro. Incassata la somma, però, dell’auto non vi è stata traccia e i contatti si sono interrotti. Ha sporto denuncia in Questura ad Agrigento e la Squadra Mobile ha avviato le indagini: ha seguito il percorso del denaro e identificato i due presunti truffatori.