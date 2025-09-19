Folla oceanica al sit in di protesta contro l’amministrazione comunale

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 692

Una folla oceanica ha invaso questa sera piazza Municipio ad Agrigento per manifestare contro l’amministrazione comunale guidata da Franco Miccichè.

Organizzata dal PD agrigentino e da alcune organizzazioni sindacali, ma era invitata ovviamente tutta la cittadinanza, l’oceanica folla ha sostato per un’ora sotto il balcone del sindaco. Prima qualche urlo e poi l’oceanica folla è rimasta li a commentare, l’uno con l’altro, non l’esito della manifestazione ma ben altro. Insomma, un oceano di folla che si è radunata in piazza Municipio per parlare del più e del meno.

Abbiamo fatto diverse foto da tutte le angolazioni per rendere edotti al massimo i nostri lettori. Pur non contenti abbiamo anche realizzato un video che immortala l’oceanica folla perchè temevamo di poter essere additati come falsificatori di foto.

La città non è assolutamente invitata a riflettere.

Chi, invece, dovrà avere più di mille perplessità è sicuramente la sinistra agrigentina…

(sotto il video)

Notizie correlate