“Giornata internati”: ad Agrigento commemorato Papia

Ricorre oggi sabato 20 settembre la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge 6 dello scorso 13 gennaio. In Prefettura ad Agrigento si è svolta la cerimonia di consegna della “Medaglia D’Onore” alla memoria di Gaetano Papia, di Agrigento, deportato in Germania dal 24 settembre 1943 al 5 agosto 1945.
