Ferragosto a San Leone con Loredana Errore

Giovedì 14 agosto, a San Leone, dalle ore 22 in poi, piazzale Giglia si animerà con uno spettacolo all’insegna dell’intrattenimento, del ballo e della musica. In scaletta una coinvolgente selezione musicale a cura di due DJ locali, con successi degli anni ’70, ’80 e ’90. E le scuole di danza di Agrigento si esibiranno in stile caraibico, trascinando il pubblico con ritmo ed energia. Infine, sul palco brillerà la stella agrigentina e del firmamento della musica leggera italiana, Loredana Errore.

Una serata all’insegna di artisti e talenti del territorio.

Il sindaco Miccichè sottolinea: “Manteniamo viva la tradizione degli spettacoli serali ferragostani, offrendo alla città, e non solo, svago e sano divertimento. Ringrazio tutta la Giunta per il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrata nell’organizzazione dell’evento, contenendo i costi ma non a pregiudizio della qualità dello spettacolo.”