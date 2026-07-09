Morte nel cantiere del viadotto Morandi, l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso di Gerlando Brucceri

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La Procura della Repubblica di Agrigento accelera le indagini sulla morte di Gerlando Brucceri, l’operaio agrigentino di 53 anni deceduto nel cantiere del viadotto Morandi. Nella mattinata di oggi è stato formalmente conferito l’incarico al medico legale Francesco Amico, che ha immediatamente avviato l’esame autoptico sulla salma.

L’obiettivo degli accertamenti è stabilire con precisione le cause del decesso e fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica che ha portato alla tragedia. Il medico legale era già intervenuto nei giorni scorsi sul luogo dell’incidente per effettuare i primi rilievi insieme agli investigatori.

Brucceri era stato trovato privo di vita al termine della giornata lavorativa, disteso su una pedana metallica all’interno del cantiere. Dopo la richiesta di soccorso, sul posto erano arrivati gli operatori del 118, che avevano potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale dello Spresal dell’Asp e il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo.

Se in un primo momento si era ipotizzato che il lavoratore fosse stato colto da un malore improvviso, gli elementi emersi durante i sopralluoghi hanno progressivamente orientato gli investigatori verso una diversa ricostruzione.

Le lesioni riscontrate sul corpo e alcune anomalie rilevate nella posizione in cui è stato rinvenuto l’operaio hanno infatti reso sempre più concreta l’ipotesi che possa essersi verificato un incidente sul lavoro. Saranno proprio gli esiti dell’autopsia a chiarire se il decesso sia stato provocato da un evento traumatico e a fornire indicazioni fondamentali per il prosieguo dell’inchiesta.

L’indagine della Procura prosegue per accertare ogni aspetto della vicenda e verificare eventuali responsabilità legate alla tragedia avvenuta nel cantiere del viadotto Morandi.