Marsala, “A Scurata”, doppio appuntamento con la musica con “L’isola nell’isola” con Rosario Lisma & I Musicanti e col “Jazz al tramonto” di Giuseppe Pipitone 4tet e Dario Salerno

Martedì 12 agosto alle 19 il teatro a mare “Pellegrino 1880” accoglierà il concerto più “made in Sicily” dell’intera rassegna. Rosario Lisma & I Musicanti di Gregorio Caimi condurranno la platea attraverso il concetto di “isola nell’isola”, quel misto di solitudine e salsedine che soffia dentro ogni siciliano e spesso si traduce in poesia, in musica, in arte.

Domenica 17 agosto alle 19,30 sarà la volta del “Jazz al tramonto” con i concerti: “Lost Ways” del Giuseppe Pipitone 4tet seguito da “Jazeera” di Dario Salerno

Settimana di Ferragosto all’insegna della grande musica per l’VIII edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo” manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. –.

Martedì 12 sarà la volta del concerto di Rosario Lisma con i Musicanti di Gregorio Caimi che, sull’isola d’arte che è il teatro a mare “Pellegrino 1880”, daranno vita al concerto dal titolo più che emblematico “L’isola nell’isola”; domenica 17 sarà la volta del Jazz al tramonto con “Lost Ways”, concerto del Giuseppe Pipitone 4tet e “Jazeera” di Dario Salerno.

“Io sono nato in Sicilia e lì l’uomo nasce isola nell’isola e rimane tale fino alla morte, anche vivendo lontano dall’aspra terra natìa circondata dal mare immenso e geloso”. Queste parole, di Luigi Pirandello, costituiscono il manifesto poetico di “L’isola nell’isola”, spettacolo di Rosario Lisma e I Musicanti, dove letteratura e musica raccontano la Sicilitudine, immortalata in uno dei luoghi più iconici e magici dell’isola: le Saline della Laguna di Marsala. Sospesi in un paesaggio quasi metafisico dal tramonto alla sera stellata, martedì 12 agosto alle 19 Rosario Lisma e i Musicanti di Gregorio Caimi, condurranno il pubblico alla meditazione dell’unicità della Sicilia e dell’essere siciliani. Vibreranno le parole dei più grandi autori isolani Pirandello, Sciascia, Bufalino, Tomasi di Lampedusa, Buttitta e altri, mentre le canzoni di Rosa Balistreri, Franco Battiato e dei Musicanti faranno da forte e dolcissimo contrappunto sonoro. Un canto di struggimento ed eterno ritorno ad una bellezza che trafigge e consola. Tra le chicche la canzone “Vintimila picciriddi”, testo del poeta Ignazio Buttitta messo in musica e reso alla contemporaneità grazie all’arrangiamento di Gregorio Caimi e le voci di Lisma e di Debora Messina. Un memento affinché l’arte sia anche risveglio sociale, contro l’indifferenza dilagante. A calcare il palcoscenico saranno i musicisti: Natale Montalto, Dario Li Voti, Gregorio Caimi, Ceo Toscano, Maria Luisa Pala, Irene Sciacca, Riccardo Sciacca, Debora Messina. Il concerto si avvale dei fonici: Manlio di Bella e Antonio La Rosa. L’evento conta sul patrocinio della Fondazione Buttitta.

Domenica 17 agosto alle 19,30 sarà la volta del doppio concerto che costituisce il consueto appuntamento col “Jazz al tramonto”: “Lost Ways” del Giuseppe Pipitone 4tet e “Jazeera” di Dario Salerno.

“Lost Ways” è infatti il titolo dell’album e del concerto firmato da Giuseppe Pipitone (contrabbasso) che si esibirà con: Nicola Giammarinaro – clarinetto, Dario Salerno – chitarra, Joe Santoro – batteria. “Vi trovano spazio omaggi a musicisti che mi hanno influenzato: “Bud & Monk”, tributo a Bud Powell e Thelonious Monk, “Steve Swallow”, “Mr. Runt”, un omaggio a Todd Rundgren. Non manca un omaggio al cinema italiano, rappresentato dal brano “Piccioni Sordi”, ispirato al grande attore Alberto Sordi e al suo alter ego musicale Piero Piccioni”. Il secondo concerto si intitola “Jazeera”, che in arabo significa isola. Concerto di radici nutrite dall’incessante esplorazione di nuovi orizzonti musicali che spalancano confini geografici, dando vita alle composizioni originali di Dario Salerno attraverso l’impromptu e la sincresi tra diverse culture musicali. Inglobando ritmi e melodie arabe e africane. Questa la formazione: Dario Salerno -chitarra\ oud, Mauro Cottone – contrabbasso, Joe Santoro – batteria.

La rassegna continua martedì 19 agosto alle 19,30 col concerto: “Disarmo” del duo Corimè composto da Maurizio e Roberto Giannone. Il teatro torna protagonista venerdì 22 agosto con “Dike – la fuga di Eschilo”, opera liberamente tratta dall’Orestea, con la regia di Giacomo Frazzitta e musiche di Aldo Bertolino e Dario Silvia. Lo spettacolo andrà in scena alle 19,30, con replica alle 21,30. Martedì 26 agosto alle 19,30 il palco ecosostenibile del teatro a mare sarà animato dalla musica dei Kinisia Blues Band – featuring Umberto Porcaro. Giovedì 28 agosto “Alleria – omaggio a Pino Daniele” con arrangiamenti e direzione musicale di Aldo Bertolino. Sabato 30 agosto alle 21,15 Alessio Piazza porterà in scena il suo spettacolo “Le Vispe Terese”. A chiudere la rassegna, domenica 31 agosto alle 19,30 sarà il concerto: “Franco Battiato Tribute: la “cura” dell’eterno” con la speciale partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti.