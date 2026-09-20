Favara, cinquantenne massacrato di botte e colpito alla testa con una bottiglia

Condividi

Visualizzazioni 177

Violenta aggressione nel centro di Favara, dove un cinquantenne è stato accerchiato e picchiato da un gruppo composto da tre o quattro persone, al momento non ancora identificate. L’uomo è stato colpito ripetutamente con calci e pugni e, durante il pestaggio, uno degli aggressori lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

L’episodio si è verificato in una traversa di via Umberto. Per cause ancora da chiarire, sarebbe nata una discussione tra la vittima e alcune persone. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alla violenza, con il cinquantenne aggredito e lasciato a terra dopo essere stato colpito più volte.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo e lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici hanno riscontrato un trauma cranico e diverse ferite, disponendo le cure necessarie. Le sue condizioni, pur richiedendo accertamenti e assistenza medica, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e i militari del Nucleo radiomobile di Agrigento. Sono immediatamente scattate le indagini per dare un nome e un volto ai componenti del branco e chiarire cosa abbia provocato la violenta lite.

Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi importanti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare le persone coinvolte.

Una prima informativa è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Agrigento, alla quale spetterà valutare gli sviluppi dell’indagine.