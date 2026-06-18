Avrebbero mentito in aula per proteggere un imputato: quattro persone finiscono a processo

Condividi

Visualizzazioni 138

Quello che era nato come un procedimento per lesioni e minacce ha aperto un nuovo fronte giudiziario. Quattro persone, tre donne e un uomo residenti tra Agrigento e Favara, dovranno ora rispondere dell’accusa di concorso in falsa testimonianza davanti all’autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Agrigento ritiene che gli imputati abbiano fornito dichiarazioni non veritiere durante un processo con l’intento di favorire un ventinovenne agrigentino, già detenuto, accusato di aver aggredito violentemente il marito di una delle donne coinvolte nella vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alcune testimonianze rese in aula sarebbero risultate in netto contrasto con gli elementi raccolti dagli investigatori. In particolare, la moglie della persona offesa avrebbe escluso di aver assistito all’episodio di violenza contestato all’imputato.

Anche la versione fornita dalla stessa vittima è finita sotto la lente degli inquirenti. L’uomo avrebbe infatti sostenuto che le lesioni che ne avevano reso necessario il ricovero ospedaliero fossero state causate da un evento accidentale, una ricostruzione ritenuta poco credibile dagli organi investigativi.

Le contestazioni riguardano inoltre altre due donne, accusate di aver negato durante il dibattimento di aver indicato il ventinovenne come autore del pestaggio nelle prime dichiarazioni rese alle forze dell’ordine.

Per la Procura, i quattro avrebbero quindi contribuito a costruire una versione dei fatti finalizzata ad alleggerire la posizione dell’imputato principale. Sarà ora il processo ad accertare eventuali responsabilità e a verificare la fondatezza delle accuse mosse nei loro confronti.