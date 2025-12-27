Capodanno in Piazza Marconi. Le precisazioni del sindaco Miccichè sul programma

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a fronte di informazioni distorte e non rispondenti al vero, ritiene opportuno precisare che, in merito all’evento di Capodanno che si svolgerà il 31 dicembre in Piazza Marconi e che vedrà come protagonista l’artista Noemi, il programma della serata sarà il seguente: l’evento avrà inizio alle ore 23 con l’esibizione della band Dixit; allo scoccare della mezzanotte salirà sul palco Noemi. La serata si concluderà infine con il dj set di Radio Time 90.
