Incidente tra due auto, muore 19enne

Violento scontro frontale tra due autovetture nella notte nel Ragusano. Intorno alle 4.15, lungo la strada provinciale 60 che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Cisternazzi, nelle vicinanze dell’ospedale Giovanni Paolo II. Nell’impatto ha perso la vita il conducente di una Lancia Y, Flavio Dimartino, che aveva 19 anni. Ferito il guidatore di un’Alfa Romeo Mito, un 22enne, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto interessato e i carabinieri a supporto della viabilità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.